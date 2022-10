ஏலே.. நீ ஆர்டிஸ்டுனு நிரூபிச்சுட.. சோஃபாவை சாப்டுறாங்க? என்ன இது? வியப்பூட்டும் துருக்கி பெண்

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

இஸ்தான்புல்: சோஃபா, கூடைப்பந்து, பெட்டி, ஹாட்பாக்ஸ் என்று நீங்கள் இந்த புகைப்படத்தில் பார்த்தது எல்லாம் உண்மையில் நீங்கள் நினைக்கும் பொருள் இல்லை என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா? அனால், நம்பித்தான் ஆகவேண்டும். அதுதான் துருக்கியை சேர்ந்த பெண்ணின் கலை வண்ணம்.

நாம் பார்க்கும் ஒரு பொருள், மனிதர், விலங்கு என எதை வேண்டுமானாலும் உண்மை போன்றே மெழுகு சிலையாக வடிவமைக்கும் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் உலகில் தோன்றிவிட்டன.

பழங்கள், காய்கறிகள், பனிக்கட்டிகள், மணல் என பல்வேறு மூலப்பொருட்களை கொண்டு தத்ரூபமாக பொருட்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Can you believe that the sofa, basketball, box, hotbox you see in this photo is not what you think it is? So, you have to believe. That is the artistic cake design of the Turkish woman.