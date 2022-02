வெறித்தனம் தலைவா..!“இது எங்கள் நாடு ஆயுதத்தை கீழே போட முடியாது” ஜெலன்ஸ்கியை கொண்டாடும் மக்கள் ஆர்மி!

International

கீவ் : நாங்கள் எங்கள் ஆயுதங்களை கீழே போட போவதில்லை எங்கள் நாட்டை விட்டுக் கொடுக்க போவதில்லை, இது எங்கள் நாடு என உக்ரைன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி புதிய வீடியோ வெளியிட்டுள்ள நிலையில், ட்விட்டர் வாசிகள் அவரை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யா ஆக்ரோஷ தாக்குதலில் நிலைகுலைந்தாலும் , உறுதியுடன் களமாடி வருகின்றனர் உக்ரைன் ராணுவத்தினர்.

உக்ரைன் வீரர்களுக்கு ஆதரவாக மக்களும் ஆயுதங்கள் ஏந்தி போருக்கு தயாராகி வருகின்றனர். அதிபர் வோலோடிமிரை குறிவைத்து தலைநகர் கீவ் மீது தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது ரஷ்ய ராணுவம்.

சரணடைய வேண்டாம்...ரஷ்யா நிறுத்தாதவரை ஆயுதங்களை கீழே போடப்போவதில்லை - ஜெலன்ஸ்கி

English summary

We are not going to lay down our arms, we are not going to give up our country, as Ukrainian President Volodymyr Zhelensky has released a new video as our country, Twitter users are celebrating him.