விளாடிமிர் புடினை கவிழ்க்க சதி! நாங்க இல்லை ரஷ்ய அதிகாரிகளே பண்றாங்க! பரபரப்பை கிளப்பும் உக்ரைன்..!

oi-Rajkumar R

கீவ் : ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடினை வீழ்த்த சதி நடப்பதாகவும், ஆகஸ்ட் மாத இறுதிக்குள் உக்ரைன் மீதான போரில் முக்கியமான திருப்புமுனை ஏற்படும் எனவும் உக்ரைன் நாட்டின் ராணுவ மேஜர் ஜெனரல் கைரிலோ புடானோவ் கூறியுள்ளது உலக அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் நெருங்கியுள்ள நிலையில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் குறித்த வதந்திகள் பரப்பப்பட்டு வருவது உலக அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒருபுறம் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் பார்க்கின்சன் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட அவர் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மற்றொருபுறம் அவரது காதலிக்கு குழந்தை பிறந்துள்ளதாக பல்வேறு மாறுபட்ட தகவல்கள் உலா வருகின்றன.

புற்றுநோய் சிகிச்சையில் விளாடிமிர் புடின்? கை மாறுகிறதா அதிகாரம்? அமெரிக்காவிற்கு பறந்த ரகசிய தகவல்!

English summary

Ukraine's Major General Girillo Budanov has said that a plot to overthrow Russian President Vladimir Putin and that a major turning point in the war on Ukraine will take place by the end of August has caused great controversy around the world.