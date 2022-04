“54வது நாள்” உயிருக்கு உத்தரவாதம் தந்த ரஷ்யா! “போற உயிர் சண்டையில் போகட்டும்” உறுதியுடன் உக்ரைன்..!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து 54வது நாள் தொடங்கி உள்ள நிலையில் சரணடைய வேண்டும் என்ற ரஷ்யாவின் கோரிக்கையை நிராகரித்துள்ள உக்ரைன் ஆயுதங்களைக் கீழே போட போவதில்லை என கூறியுள்ளது.

ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையேயான போரில் எட்டாவது வாரத்தில் நுழைந்திருக்கும் நிலையில் தலைநகர் கீவ்வை ரஷ்யா கைப்பற்றத் தவறியிருக்கலாம், ஆனால் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட நாட்டின் மற்ற பகுதிகளில் இடைவிடாத தாக்குதல் தொடர்கிறது.

முற்றுகையிடப்பட்ட துறைமுக நகரமான மரியுபோலைக் கைப்பற்றுவதில் ரஷ்யா கவனம் செலுத்தும் நிலையில், உக்ரைன் இறுதிவரை போராடுவதாக" உறுதியளித்துள்ளது.

ஆயுதங்களை கீழ போடுங்க! உயிருக்கு உத்தரவாதம் கண்டிப்பா உண்டு! உக்ரைன் வீரர்களுக்கு ரஷ்யா கெடு

English summary

Ukraine, which has rejected Russia's demand for surrender in the 54th day of Russia's war on Ukraine, has said it will not lay down its arms.