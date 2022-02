இதயம் உருக்குதே.. "மிஸ் யூ டா.." கண்ணீருடன் தந்தை.. கலங்கி நின்ற மகள்! உக்ரைன் போரின் உச்சகட்ட சோகம்

International

கிவி: உக்ரைனில் ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தி வருவதால், தலைநகர் கிவியில் இருந்து பாதுகாப்பான இடங்களைத் தேடி மக்கள் சென்றுகொண்டிருக்கின்றனர். இந்நிலையில், போர் சூழலில் மகளை கண்ணீருடன் அனுப்பி வைக்கும் தந்தையின் வீடியோ காண்போரை கண்கலங்கை வைக்கிறது.

Ukraine crisis: ஆண்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற தடை.. தந்தையை விட்டு விடைபெறும் மகளின் உருக்கமான வீடியோ

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் தொடங்கி 24 மணி நேரத்துக்கும் மேல் ஆகிறது. 300க்கும் அதிகமான உயிரிழப்புகள் உக்ரைன் தரப்பில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. பல சேதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. வான், கடல், தரை என அனைத்து விதத்திலும் உக்ரைனை தாக்கி வருகிறது ரஷ்யா.

இதனால் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களைத் தேடி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். பலர் பதுங்கு குழிகளில் பத்திரமாக தங்கியுள்ளார்கள். இந்நிலையில் கிழக்கு மற்றும் மத்திய உக்ரைனில் தாக்குதல் அதிகமாக இருப்பதால், மேற்கு எல்லையை நோக்கி பலர் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள்.

As Russia invades Ukraine, people are fleeing the capital, Kiwi, in search of safe havens. In this case, the video of the father sending his daughter away in tears during the war is eye-popping.