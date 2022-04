அத்துமீறும் ரஷ்யா! அடங்க மறுக்கும் உக்ரைன்! மீண்டும் ரஷ்யாவுக்குள் சென்று தாக்குதல்! பின்னணி என்ன?

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : கடந்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு ரஷ்யவில் உள்ள எண்ணெய் கிடங்கில் உக்ரேனியப் படைகள் தாக்குதல் நடத்தியதாக அந்நாடு குற்றம் சாட்டிய நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை பெல்கோரோடில் மீண்டும் இரண்டு குண்டுவெடிப்பு சத்தம் கேட்டதாகவும், இந்த தாக்குதலை உக்ரைன் தான் நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நேட்டோவை காரணம் காட்டி உக்ரைனில் ரஷ்யா போர் தொடுத்து கிட்டத்தட்ட 40 நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில், அங்கு நாளுக்கு நாள் நிலைமை மிக மோசமாக மாறி வருகிறது.

வல்லரசு நாடாக கருதப்படும் பல வகைகளில் முயன்றும் தலைநகர் கீவ்வை கைப்பற்றும் முயற்சி பலனளிக்காத நிலையில், தெற்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது.

சூப்பர்... வெளிநாடுகளுக்கு கோதுமை ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கும் இந்தியா! உக்ரைன்-ரஷ்யா போரால் செம யோசனை!

English summary

Russia has blamed Ukrainian forces for attacking an oil depot in Russia in the past few days, and two more bomb blasts were reported in Belgorod on Sunday, with Ukraine reportedly carrying out the attack.