குவியல் குவியலாக சடலங்கள்! ரஷ்ய ராணுவம் அட்டூழியம்.. புச்சா நகரில் நடந்தது என்ன? பதறவைக்கும் தகவல்

oi-Vigneshkumar

கீவ்: உக்ரைன் போர் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகத் தொடரும் நிலையில், புச்சா நகரில் ரஷ்யா ராணுவம் செய்த அட்டூழியங்கள் குறித்த படங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

உக்ரைன் நாட்டில் கடந்த பிப். கடைசி வாரம் தொடங்கிய போர் இன்னும் கூட முடிவுக்கு வரவில்லை. ஒரு மாத்திற்கு மேலாக உக்ரைன் நாட்டின் முக்கிய நகரங்களைக் குறி வைத்து ரஷ்யா தீவிரமாகத் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

இந்தப் போர் காரணமாக உக்ரைன் பொதுமக்களும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டனர். பல ஆயிரம் பேர் அகதிகளாக வெளியேறி உள்ள நிலையில், பல லட்சம் பேர் தங்கள் வாழ்விடங்களை இருந்துள்ளனர்.

கிழக்கில் கவனம் செலுத்தும் ரஷ்யா.. உக்ரைன் தெருக்களில் சிதறி கிடக்கும் சடலங்கள்.. வலுக்கும் கண்டனம்!

English summary

Ukraine war: What happened in Bucha and did Russian soldiers commit war crimes War crimes by Russian army in Ukraine city Bucha: (உக்ரைன் போரில் ரஷ்யா ராணுவத்தின் தாக்குதல்), Ukraine civilans killed with their hands tied behind their backs.