உயிரே போனாலும் விடமாட்டோம்! ஏவுகணை மழை பொழியும் ரஷ்யா! கார்கீவ்வை காக்க போராடும் உக்ரைன் வீரர்கள்

கீவ் : உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து கிட்டதட்ட இரண்டு மாதங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் கிழக்குப் பகுதிகளில் ஏவுகணை தாக்குதலுக்கு மத்தியிலும் கார்கீவ் நகரத்தை காப்பாற்ற உக்ரைன் வீரர்கள் வீரத்துடன் போராடி வருகின்றனர்.

ரஷ்யப் படைகள் உக்ரைன் நாட்டின் கிழக்கு பகுதிகளில் தங்கள் தாக்குதலை முடுக்கிவிட்ட நிலையில், ஏவுகணைகள் மற்றும் ராக்கெட் லாஞ்சர்கள் மூலம் குண்டு மழை பொழிந்து வரும் நிலையில், கார்கிவ் நகரைப் பிடிப்பது உக்ரைனுக்கு முக்கியமானதாக கருத்தப்படுகிறது.

இப்பகுதி ரஷ்யாவுடன் எல்லைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் நிலையில், அருகிலுள்ள மற்ற பகுதிகளான டொனெட்ஸ்க் மற்றும் லுஹான்ஸ்க், டான்பாஸ் பிராந்தியத்தின் ஒரு பகுதி முற்றிலும் ரஷ்யாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.

English summary

Nearly two months after Russia's war on Ukraine, Ukrainian troops are bravely fighting to capture the city of Kharkiv amid a missile attack in the east.