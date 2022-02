போரை ஆரம்பிக்க தயார் நிலையில் ரஷ்ய வீரர்கள்.. உக்ரைன் எல்லையில் இரட்டிப்பான ரஷ்ய ராணுவம்!பரபர தகவல்

International

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் எல்லையில் ரஷ்யா தொடர்ந்து தனது ராணுவத்தைக் குவித்து வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக சில முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டில் கடந்த சில வாரங்களாகவே தொடர்ந்து பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது. இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே மட்டுமின்றி சர்வதேச அளவிலும் பதற்றமான சூழலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரஷ்யா மீது உக்ரைன் போர் தொடுக்கும்பட்சத்தில், அது கொரோனாவில் இருந்து மெல்ல மீண்டு வரும் சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என அஞ்சப்படுகிறது.

More than 40 percent of the Russian forces on the Ukraine border are now in position for attack: Russia has doubled army battalions close to the Ukraine border.