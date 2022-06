வரலாற்று ரீதியான உறவு.. வலுவான பொருளாதார கூட்டணி..கத்தாரில் பேசிய வெங்கையா நாயுடு

International

தோஹா: கத்தாருடன் ஆழமாக வேரூன்றிய பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான உறவுகளுக்கு இந்தியா அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் இது கலாச்சாரம், உணவு மற்றும் சினிமாவின் பொதுவான தன்மைகளில் இன்று பிரதிபலிக்கிறது என்றும் கூறியுள்ளார்.

குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு மூன்று நாடுகளுக்கான தமது பயணத்தின் கடைசிக் கட்டமாக கத்தார் சென்றுள்ளார். நேற்று கத்தார் பிரதமரும் உள்துறை அமைச்சருமான ஷேக் காலித் பின் அப்துல்அஜிஸ் அல் தானியுடன் வெங்கையா நாயுடு பேச்சு நடத்தினார்.

இந்தியாவும் கத்தாரும் பரஸ்பர நம்பிக்கை மற்றும் மரியாதையின் அடிப்படையில் வரலாற்று ரீதியான உறவுகளைக் கொண்டுள்ளன என்பதை எடுத்துக்காட்டிய கத்தார் அமீரின் தந்தை ஷேக் ஹமத் பின் கலீஃபா அல் தானி, இந்தியாவில் கத்தார் அதிக முதலீடுகளைச் செய்ய முடியும் என்றும் மேலும் தொழில்துறை மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் கத்தாருடன் பொருளாதார உறவுகளை ஏற்படுத்த முடியும் என்றும் நம்பிக்கை வெளியிட்டார்.

தொடர்ந்து பேசிய வெங்கையா நாயுடு, இந்தியாவில் கத்தாரின் முதலீடு மார்ச் 2020ல் இருந்து ஐந்து மடங்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது என்று பாராட்டினார். கத்தாரில் சுகாதாரத் துறையில் இந்திய சுகாதார வல்லுநர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பை அவர் நினைவு கூர்ந்தார். இந்தியா அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிற்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான மருந்துகளை வழங்குகிறது என்றும், பாரம்பரிய மருத்துவத் துறையில் கத்தாருடன் இணைந்து பணியாற்றுவதில் இந்தியாவும் மகிழ்ச்சி அடைவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

இந்தியாவின் எரிவாயுத் தேவைகளில் 40 சதவீதத்தை கத்தார் பூர்த்தி செய்வதாக குறிப்பிட்ட அவர், எரிசக்தி பாதுகாப்பில் கத்தாரின் பங்கை இந்தியா ஆழமாக மதிக்கிறது என்றார். வாங்குபவர்-விற்பனையாளர் உறவைத் தாண்டி ஒரு விரிவான ஆற்றல் கூட்டாண்மைக்கு செல்ல வேண்டியதன் அவசியத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது என்றும் கூறினார்.

இதை தொடர்ந்து தோஹாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்தியா-கத்தார் ஸ்டார்ட்-அப் பாலத்தை தொடங்கி வைத்தார். அப்போது பேசிய அவர், கத்தாருடன் இந்தியா மிகவும் வலுவான பொருளாதாரக் கூட்டணியை கொண்டுள்ளது, மேலும் அது வளமடைந்து வருகிறது என்றார். இந்தியாவில் கத்தாரின் முதலீடு மார்ச் 2020ல் இருந்து ஐந்து மடங்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது என்று பாராட்டிய வெங்கையா நாயுடு, "இது இன்னும் திறனுக்குக் கீழே உள்ளது. இதனை கணிசமாக அதிகரிக்க முடியும்" என்று கருத்து தெரிவித்தார். கத்தாருடன் கூட்டுறவை உருவாக்க இந்திய வணிக சமூகத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

பிராந்தியத்தில் கல்வி மையமாக கத்தார் வளர்ந்து வருவதைப் பாராட்டிய குடியரசு துணைத் தலைவர், பல இந்தியப் பல்கலைக்கழகங்கள் கத்தாரில் கடலோர வளாகங்களைத் திறப்பது குறித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.

சுகாதாரத் துறையைப் பற்றி விவாதிக்கும் போது, கத்தாரில் சுகாதாரத் துறையில் இந்திய சுகாதார வல்லுநர்கள் ஆற்றிய பயனுள்ள பங்களிப்பைப் பற்றி திரு நாயுடு குறிப்பிட்டார்.

தோஹாவில் கத்தார் பிரதமருடன் பிரதிநிதிகள் குழு அளவிலான பேச்சுவார்த்தையின் போது குடியரசு துணைத்தலைவர், 'உலகின் மருந்தகம்' என்பதில் இந்தியா பெருமை கொள்கிறது, மேலும் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவிற்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான மருந்துகளை வழங்குகிறது'' என்று கூறினார். பாரம்பரிய மருத்துவத் துறையில் கத்தாருடன் இணைந்து பணியாற்றுவதில் இந்தியாவும் மகிழ்ச்சி அடைவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

பசுமை வளர்ச்சியில் இந்தியாவின் கவனத்தை உயர்த்தி, இந்த புதிய பயணத்தில் இந்தியாவின் பங்காளியாக கத்தார் இருக்க வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத்தலைவர் விருப்பம் தெரிவித்தார். தொற்றுநோய் டிஜிட்டல் மாற்றத்தை விரைவுபடுத்தியுள்ளது என்பதை குறிப்பிட்ட வெங்கையா நாயுடு, இந்த துறையில் டிஜிட்டல் பணம் செலுத்துதல் போன்ற இந்தியாவின் பல சாதனைகளை பட்டியலிட்டார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான ஒத்துழைப்பிற்கு இந்த பகுதியில் பெரும் வாய்ப்பு உள்ளது என்று அவர் கோடிட்டுக் காட்டினார்.

2022 எப்ஐஎப்ஏ உலகக் கோப்பையை நடத்துவதற்கும், 2030 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்தும் நாடாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கும் கத்தாரை வாழ்த்திய குடியரசு துணைத் தலைவர், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அதிக இளைஞர் பரிமாற்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தார். கத்தாருடன் ஆழமாக வேரூன்றிய பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான உறவுகளுக்கு இந்தியா அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது என்பதை வலியுறுத்திய குடியரசு துணைத் தலைவர், இது கலாச்சாரம், உணவு மற்றும் சினிமாவின் பொதுவான தன்மைகளில் இன்று பிரதிபலிக்கிறது என்றார்.

2015ஆம் ஆண்டு அமீரின் இந்தியப் பயணங்கள் மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கத்தார் பயணத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிட்ட வெங்கையா நாயுடு, இரு நாடுகளின் தலைமைக்கு இடையேயான நெருங்கிய நட்புறவால் நமது உறவுகள் உந்தப்பட்டதாகக் கூறினார். கத்தாரில் உள்ள 7.8 லட்சம் இந்தியர்களை கவனித்து வரும் கத்தார் தலைமைக்கு அவர் நன்றி தெரிவித்தார். இந்தியர்கள் வாழ்வின் அனைத்துத் துறைகளிலும் காணப்படுவதுடன், கத்தாரின் வளர்ச்சிப் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாகவும், அங்கமாகவும் மாறியிருப்பதைக் குறிப்பிடுவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம், என்றார்.

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், கத்தாரில் ஒரு பிரார்த்தனை மண்டபம் மற்றும் தகனம் செய்வதற்கான இடம் என்னும் இந்திய சமூகத்தின் நீண்டகால கோரிக்கையையும் வெங்கையா நாயுடு வலியுறுத்தினார். அதிக தனிநபர் வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக கத்தார் இருப்பதுடன், உலகின் முன்னணி எரிவாயு விநியோகஸ்தராகவும் விளங்குவதாக கூறிய குடியரசு துணைத் தலைவர், கத்தார் தனது வளர்ச்சிப் பயணத்தில் செய்து வரும் முன்னேற்றங்கள் தன்னை மிகவும் கவர்ந்ததாகக் கூறினார்.

Indian Vice President Venkaiah Naidu said that India attaches great importance to the centuries-old relations deeply rooted in Qatar, which today reflects the common denominators of culture, food and cinema.