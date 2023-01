தீவிரமடைந்த புற்றுநோய்.. உடல்நிலை மோசம்.. விரைவில் இறந்துவிடுவார் புடின்.. உக்ரைன் உளவுத் துறை பகீர்

International

oi-Vishnupriya R

மாஸ்கோ: ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமிர் புடினுக்கு புற்றுநோய் இருப்பதாகவும் அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமாகியுள்ளதாகவும் அவர் விரைவில் இறந்துவிடுவார் என்றும் உக்ரைன் நாட்டு உளவுத் துறை தலைவர் ஒருவர் பகீர் தகவலை அளித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் போர் புரிய தொடங்கியது. ஓராண்டை கடந்தும் ஓயவில்லை. கடந்த ஜனவரி 1 ஆம் தேதி புத்தாண்டு அன்றும் உக்ரைன் மீது கண்மூடித்தனமான தாக்குதலை ரஷ்யா நடத்தியது.

உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா, பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகள் ஆதரவு கொடுத்தும் ஆயுதங்களை கொடுத்தும் வருவதால் உக்ரைன் ரஷ்யாவை எதிர்த்து வலுவாக சண்டை செய்கிறது. இந்த நிலையில்தான் ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமிர் புடின் புற்றுநோயால் அவதிப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Ukraine's military Intelligence chief says that Vladimiri Putin will die very quickly as his health is declining as because of Cancer.