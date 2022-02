தலைநகர் வீழவில்லை.. கீவ் எங்கள் கட்டுப்பாட்டில்தான் உள்ளது... உக்ரைன் அதிபர் திட்டவட்டம்

International

கீவ்: ரஷ்யா 3 நாட்களாக தாக்குதல் நடத்தி வந்தாலும் தலைநகர் கீவ் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிலேயே உள்ளது என்று உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார். நாட்டிற்காக போரிட நினைப்பவர்களுக்கு ஆயுதம் வழங்க உக்ரைன் தயாராக இருக்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது வியாழக்கிழமையன்று வான்வளி தாக்குதலை தொடங்கியது ரஷ்யா. மூன்றாவது நாளாக தாக்குதல் நடைபெற்று வருகிறது. உக்ரைன் ராணுவத்தினரும் பதிலடி கொடுத்து வருகின்றனர். அந்த நாட்டு தலைநகர் கீவில் உக்ரைன், ரஷ்ய படைகள் இடையே கடுமையான சண்டை நீடிக்கிறது போர் தீவிரமானதால் பெரும் பதற்றம் எழுந்திருக்கிறது.

உக்ரைனின் பெரும் பகுதியை ரஷ்ய படைகள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்துள்ளன. ஒரே நாளில் செர்னோபில் அணு உலை உட்பட உக்ரைனின் பெரும்பகுதிகளை ரஷ்ய படைகள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்துள்ளன.

