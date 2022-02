ரஷ்யாவிற்கு ஆப்பு! அமெரிக்கா, ஜெர்மனி வைக்க போகும் "பெரிய" செக்.. ஆனால்.. இந்தியாவிற்கும் சிக்கல்!

International

oi-Shyamsundar I

மாஸ்கோ: உக்ரைன் மீது ரஷ்ய போர் தொடுத்த நிலையில் அந்த நாடு பல்வேறு பொருளாதார தடைகளை, உலக நாடுகளின் எதிர்ப்புகளை எதிர்கொண்டு வருகிறது. அதில் ஒரு கட்டமாக சர்வதேச பண பரிவர்த்தனை தளமான SWIFT தளத்தில் இருந்து ரஷ்யாவை நீக்க உலக நாடுகள் முடிவு செய்துள்ளன.

உலக நாடுகளின் இந்த முடிவு பற்றி பார்க்கும் முன் SWIFT தளம் பற்றி பார்க்கலாம். இது உலக நாடுகளுக்கு இடையே பண பரிவர்த்தனை செய்யும் அமைப்பு ஆகும். ஆனால் நெட் பேங்கிங்கில் நாம் பரிவர்த்தனை செய்வது போல அல்லாமல் இது வேறு வகையில் செயல்பட கூடாது.

ஒரு நாட்டின் வங்கியில் இருந்து இன்னொரு நாட்டு வங்கிக்கு பணம் பரிவர்த்தனை செய்யப்படும் போது அதை உறுதி செய்யும் மெசேஜிங் தளமாக இது செயல்படும். ஒரு நாட்டின் வங்கி இன்னொரு நாட்டு வங்கிக்கு பணம் அனுப்பவதும் இந்த SWIFT தளம் மூலமே உறுதி செய்யப்படும்.

English summary

What is SWIFT? Why the US wants to ban it against Russia? How will India affect by this move?