"தடுக்கவே முடியாது.." நிமிடத்திற்கு 25,000 பேருக்கு கொரோனா! திணறும் சீனா! நிலைமை கைமீற என்ன காரணம்

பெய்ஜிங்: சீனாவில் இப்போது கொரோனா பாதிப்பு கட்டுக்கடங்காமல் பரவி வருகிறது. இந்த திடீர் கொரோனா அலைக்கு அந்நாட்டு அரசே முக்கிய காரணம். கடந்த வாரம் ஒரே நாளில் மட்டும் 3.7 கோடி பேருக்கு, அதாவது நிமிடத்திற்கு 25 ஆயிரம் என்ற விகிதத்தில் வைரஸ் பாதிப்பு பரவுவதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா பாதிப்பு உலகெங்கும் கடந்த சில காலமாகவே மெல்லக் குறைந்து வந்தது. இதனால் நாம் மெல்ல இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி வந்தோம். சீனாவிலும் கூட இத்தனை காலம் கொரோனா கட்டுக்குள் தான் இருந்து வந்தது.

இந்தச் சூழலில் தான் திடீரென அங்கு நடைமுறையில் இருந்த கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டன. இதையடுத்து யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் மளமளவென அதிகரிக்கத் தொடங்கியது.

