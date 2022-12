இப்போ வங்கதேசத்துக்கிட்ட கூட தோற்கிறோமா? இந்திய அணிக்கு "எதிரியாக" மாறிய ஒரு விஷயம்! பறந்த வார்னிங்

International

oi-Shyamsundar I

டாக்கா: வங்கதேசத்திற்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் தோல்வி அடைந்த நிலையில் இந்திய அணி முக்கியமான சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

வங்கதேசம் டாக்கா மைதானத்தில் நேற்று இந்தியா - வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் முதலில் பேட்டிங் இறங்கிய இந்திய அணியின் பேட்டிங் மிக மோசமாக இருந்தது.

டாப் ஆர்டரில் அடுத்தடுத்து விக்கெட் விழுந்த நிலையில் மிடில் ஆர்டரில் இறங்கிய கே. எல் ராகுல் மட்டும் 73 ரன்கள் எடுத்து நம்பிக்கை அளித்தார். அதேபோல் வாஷிங்க்டன் சுந்தர் 19 ரன்கள் எடுத்தார்.

English summary

What is the problem for team India? Why does it even fails to win against Bangladesh?