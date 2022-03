50 அமைச்சர்கள் எங்கே? பாகிஸ்தான் அரசியலில் பெரும் குழப்பம்.. அதிர்ந்து போன இம்ரான் கான்!

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

இஸ்லாமாபாத் : பாகிஸ்தானில் ஆளும் இம்ரான் கான் அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட உள்ள நிலையில், அவர் சார்ந்த தெஹ்ரிக் இ இன்சாப் கட்சியை சேர்ந்த 50 அமைச்சர்களை காணவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

பாகிஸ்தானில் பொருளாதார தேக்க நிலைக்கு இம்ரான் கானின் மோசமான அணுகுமுறையே காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டை முன் வைத்த எதிர்கட்சிகள், அவர் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

இதனை தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்துள்ளனர். நாளை நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான வாக்கெடுப்பு நடக்கிறது.

English summary

As the no-confidence motion against the ruling Imran Khan government in Pakistan draws to a close, it has been reported that 50 ministers from the Tehreek-e-Insaf party he belongs to are missing: