அச்சுறுத்தும் கொரோனா கேஸ்கள்.. சீனா உடனே விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.. உலக சுகாதார நிறுவனம் அதிரடி

ஜெனீவா: சீனாவில் கொரோனா தொற்று அதிவேகமாக பரவி உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் சூழலில், அந்நாட்டில் வைரஸ் பாதிப்பு எப்படி இருக்கிறது என்பது குறித்து சீனா விளக்கம் அளிக்க முன்வர வேண்டும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

கடந்த முறை கொரோனா பரவலை சீனா மூடி மறைத்ததே, உலக நாடுகள் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டதற்கு காரணம் என அனைத்து தரப்பினரும் கூறி வந்த நிலையில், உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தலைவர் டெட்ரோஸ் அதானோம் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

மேலும், சீனாவில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு பல்வேறு நாடுகள் கட்டுப்பாடு விதித்திதருப்பதையும் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

The World Health Organization has urged China to come forward to explain how the virus is affecting the country in an environment where the corona virus is spreading rapidly in China and is threatening the world.