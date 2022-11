சீனாவில் கொரோனா கட்டுப்பாடு.. வெடித்த மக்கள் புரட்சி.. WHO சொல்வது என்ன? சீனாவின் அதிர வைக்கும் நிலை

International

oi-Halley Karthik

பெய்ஜிங்: சீனாவில் அதிகரித்துள்ள கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தக்கோரி அந்நாட்டு மக்கள் போராட்டத்தில் இறங்கியுள்ளனர். இதில் சொந்த நாட்டு மக்களுக்கு எதிராகவே அரசு அடக்குமுறையை கையாண்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் மேலெழுந்துள்ளன.

கொரோனா தொற்று பாதிப்பு முடிவுக்கு வரவில்லை என்றும், இன்னும் நாம் இந்த நெருக்கடியில்தான் இருக்கிறோம் என்றும் உலக சுகாதார மையம் கூறி வருகிறது.

தொற்று பாதிப்பை முழுமையாக குணப்படுத்த பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை கறாராக கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என WHO கூறியதையடுத்து சீனா கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. தற்போது இதனை எதிர்த்துதான் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

ஸ்பீடாக பரவும் கொரோனா.. பதறும் ஜி ஜின்பிங்.. பதவியை ராஜினாமா செய்ய வெடித்த போராட்டம்.. பரபர சீனா

English summary

The people of the country have embarked on a protest to relax the increased corona restrictions in China. In this, accusations have surfaced that the government is using oppression against the people of their own country. The World Health Center is saying that the corona virus has not reached Mu and we are still in this crisis. China has imposed strict restrictions after the WHO said that safety measures must be strictly followed to fully cure the infection. Currently protests are going on against this.