மோடி, மோடி.. ரஷ்யா, உக்ரைன், அமெரிக்கா உச்சரிக்கும் ஒருவார்த்தை.. "பவரை" காட்டும் இந்தியா.. பின்னணி!

மாஸ்கோ: உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையிலான போரில் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு என்ன, பிரதமர் மோடியின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள உலக நாடுகள் பல ஆர்வமாக இருக்கின்றன.

உக்ரைன் ரஷ்யா இடையிலான போர் தீவிரம் அடைந்துள்ளது. நேற்று போர் தொடங்கிய நிலையில் ரஷ்யா உக்ரைனின் தலைநகர் கிவைவை நெருங்கி உள்ளது. தலைநகருக்கு மேலே ரஷ்யா ஏவுகணைகளை வீசி தாக்கி வருகிறது.

அதேபோல் விமானம் மூலம் அதிகாலையில் இருந்து மீண்டும் குண்டு மழையை ரஷ்யா வீசி வருகிறது. இதனால் உக்ரைன் விரைவில் ரஷ்யாவிடம் வீழ்ந்துவிடுமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது.

உடனே போரை நிறுத்துங்கள்.. எந்த பிரச்சனைக்கும் பேச்சுவார்த்தையே தீர்வு.. புதினிடம் மோடி வலியுறுத்தல்

Why do world leaders want India and Modi to intervene in Russia - the Ukraine war? What is the reason?