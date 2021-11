புது தலைவலி.. பாகிஸ்தானுக்கு பிரமாண்ட அதிநவீன போர்க்கப்பல் வழங்கிய சீனா.. இந்திய பெருங்கடலுக்கு குறி

International

oi-Veerakumar

பீஜிங்: இந்திய பெருங்கடல் பிராந்தியத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்த விரும்பும் சீனா, பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு தனது பிரமாண்டமான அதிநவீன போர்க்கப்பலை வழங்கியுள்ளது.

சமீப காலங்களாக இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதியில் சீனா தனது போர்க்கப்பல் நடவடிக்கைகளை அதிகரித்துள்ள நிலையில் இப்போது பாகிஸ்தானுக்கு போர்க்கப்பலை வழங்கி மறைமுகமாக இந்தியாவுக்கு எதிராக அந்த நாட்டுக்கு கொம்பு சீவி விடுவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

சைனா ஸ்டேட் ஷிப் பில்டிங் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (சிஎஸ்எஸ்சி) வடிவமைத்து கட்டப்பட்ட இந்த போர்க்கப்பல், ஷாங்காய் நகரில் நடந்த கமிஷன் விழாவில் பாகிஸ்தான் கடற்படைக்கு வழங்கப்பட்டது.

English summary

China delivers warship to Pakistan: China has delivered its largest and most advanced warship to Pakistan as it seeks to beef up the navy of its all-weather ally in the Arabian Sea and the Indian Ocean, where it has increased its own naval presence in recent years.