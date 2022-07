உலக சாம்பியன் ஷிப் போட்டி.. ஒலிம்பிக் நாயகன் நீரஜ் சோப்ரா அசத்தல்.. வெள்ளி பதக்கம் வென்றார்

International

oi-Nantha Kumar R

ஒரேகான்: அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஒலிம்பிக் நாயகன் நீரஜ் சோப்ரா அசத்தினார். இறுதி போட்டியில் 88.13 மீட்டர் தொலைவுக்கு ஈட்டி எறிந்த நீரஜ் சோப்ரா வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்தார்.

18வது உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அமெரிக்காவின் ஒரேகான் மாகாணத்தில் உள்ள யூஜின் நகரில் நடந்து வருகிறது. இந்த போட்டியில் இந்தியாவில் இருந்து 22 வீரர், வீராங்கணைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

ஆண்களுக்கான ஈட்டி எறிதல் பிரிவில் இந்தியாவின் அரியானாவை சேர்ந்த நீரஜ் சோப்ரா பங்கேற்று உள்ளார். இவர் டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் தங்கப்பதக்கம் வென்றதால் இவர் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Neeraj Chopra was amazing at the World Athletics Championships in America. In the final, Neeraj Chopra threw the javelin at a distance of 88.13 meters and made India proud by winning the silver medal.