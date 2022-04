பள்ளத்தில் தலைகீழாக கவிழ்ந்த பேருந்து.. 35 பயணிகளை பலிகொண்ட கோர விபத்து! ஈஸ்டர் விடுமுறையில் சோகம்

International

oi-Rajkumar R

ஹராரே : ஜிம்பாப்வே நாட்டில் அதிக அளவு பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த விபத்தில் ஈஸ்டர் புனித யாத்திரை மேற்கொண்ட 35 பக்தர்கள் பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

தென்னாப்பிரிக்க நாடுகளில் பேருந்து விபத்துக்கள் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன. மக்கள் போக்குவரத்தை கையாளும் சில ஓட்டுநர்கள் தங்கள் வாகனங்களில் அதிக பாரம் ஏற்றி, வேக வரம்பை மீறுகின்றனர் என புகார்களும் கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக ஜிம்பாப்வேயில் நடக்கும் விபத்துகளுக்கு சாலைகளின் மோசமான நிலை தான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

A bus carrying a large number of passengers in Zimbabwe crashed into a ditch. The incident in which 35 devotees were killed during the Easter pilgrimage has come as a huge shock