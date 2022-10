விஷவாயு.. கழிவு நீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்த 3 பேர் பலி.. ஸ்ரீபெரும்புதூரில் சோகம்.. இருவர் கைது

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம் : ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் கழிவு நீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்ய இறங்கிய போது விஷ வாயு தாக்கி 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஸ்ரீபெரும்புதூர் போலீசார் மூன்று பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து ஓட்டல் மேலாளர் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே சென்னை-பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையிலுள்ளது

சத்தியம் கிராண்ட் எனும் பிரபல தனியார் ஓட்டல் உள்ளது. இங்கு கழிவு நீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்யும் பணியில் கட்சிப்பட்டு பகுதியை சேர்ந்த ரங்கநாதன் 51, நவீன்குமார் 30, திருமலை 18 ஆகிய மூவரும் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

அப்போது விஷவாயு தாக்கியதில் 30அடி ஆழம் கொண்ட கழிவுநீர் தொட்டியின் உள்ளேயே மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தனர். நீண்ட நேரமாக போராடியும் யாரையும் காப்பாற்ற முடியவில்லை.

வெடித்த செப்டிக் டேங்க்.. விஷவாயு கசிவு..அரசு பள்ளி மாணவர்கள் திடீர் மயக்கம்.. பதற்றத்தில் ஓசூர்

Three people were killed in a private hotel in Sriperumbudur when they came down to clean the septic tank due to poisonous gas. The Sriperumpudur police registered a case under three sections and arrested both the hotel manager and the contractor and are investigating them.