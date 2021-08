கள்ளக்காதலனுக்காக கணவனை அரிவாள் மனையால் அறுத்து கொன்ற மனைவி.. 10 நாள் கப்சிப்.. கடைசியில் ட்விஸ்ட்

Kancheepuram

oi-Velmurugan P

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மணிமங்கலத்தில் கள்ளக்காதலுக்காக கணவனைக் கொன்று எரித்து கொலை செய்த மனைவி 10 நாட்கள் தலைமறைவாக இருந்துவிட்டு பின்னர் காவல் நிலையத்தில் சரண் அடைந்தனர். பிரேதத்தை மீட்ட போலீசார். கள்ளக் காதலனை தேடி வருகிறார்கள்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சோமங்கலம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட ஆதனஞ்சேரி, திருமகள் நகர் பகுதியில் 7ஆண்டுகளாக வசித்து வருபவர் தங்கவேல்(44). இவருக்கு விமாலாராணி(37) என்ற மனைவியும் , ஹரிஷ்ராகவ்(14) என்ற மகன் உள்ளனர். இவர் ஓரகடம் தனியார் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் அவரது சகோதரர் சக்திவேல் தனது தம்பி தங்கவேலை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட போது அவரது மனைவி விமலா ராணி மகன் ஆன்லைன் கிளாஸில் இருப்பதாக தெரிவித்து தொலைபேசி துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டன.

English summary

The wife of the man who killed and burnt her husband to death for illicit love in Manimangalam, Kanchipuram district, went into hiding for 10 days and later surrendered at the police station.