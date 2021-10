'ஓசியில் சரக்கு கொடு'.. டாஸ்மாக் கடையில் 'குடிமகன்'கள் அலப்பறை.. விற்பனையாளருக்கு கத்திக்குத்து!

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம்: மதுபானத்துக்கு பணம் தர முடியாது என்று தகராறில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்கள் டாஸ்மாக் கடை விற்பனையாளரை கத்தியதால் குத்தினார்கள். காஞ்சிபுரம் அடுத்த கூரம் கேட் அருகே ஈஞ்சம்பாக்கம் அரசு டாஸ்மாக் கடை இயங்கி வருகிறது.

இந்த கடையில் டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்களாக திம்மசமுத்திரம் பகுதியை சேர்ந்த கோபி(47) , ஈஞ்சம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்த ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோர் பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இன்று இருவரும் வழக்கம்போல் டாஸ்மாக் கடையில் மது விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது மது போதை உச்சத்தில் இருந்த 2 பேர் கடைக்கு வந்துள்ளனர்.

Mysterious individuals involved in a dispute over not being able to pay for liquor stabbed and stabbed a Tasmac store vendor. The incident caused a great stir in the Kanchipuram area