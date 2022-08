அம்பேத்கர் சிலைக்கு ‘காவி' துண்டு! சர்ச்சையை தூண்டி விட்ட சமூக விரோதிகள்! வீறு கொண்டெழுந்த விசிக!

Kancheepuram

oi-Rajkumar R

காஞ்சிபுரம் : காஞ்சிபுரத்தில் மின்சார வாரிய அலுவலகத்தின் முன்புள்ள அம்பேத்கார் சிலைக்கு மர்ம நபர்கள் காவி துண்டு அணிவித்தால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், குற்றவாளிகளை கைது செய்யக்கோரி விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினர் சாலை மறியல் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அம்பேத்கர் சிலைக்கு ‘காவி துண்டு! சர்ச்சையை தூண்டி விட்ட சமூக விரோதிகள்!

காஞ்சிபுரம் ஒலிமுகம்மது பேட்டை பகுதியில் உள்ள தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் காஞ்சிபுரம் மின்பகிர்மான வட்டம் மேற்பார்வைப் பொறியாளர் அலுவலகம் உள்ளது.

இந்த அலுவலகத்தின் வாயில் முன்பு உள்ள இந்தியாவின் அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தை உருவாக்கி அளித்த அண்ணன் அம்பேத்கர் சிலை உள்ளது.

கோவை ஈஷா யோகா மைய வழக்கு.. மீண்டும் புதிதாக விசாரணை நடத்த ஹைகோர்ட் உத்தரவு

English summary

There was a lot of commotion when miscreants draped saffron cloth at Ambedkar's statue in front of the Electricity Board office In Kanchipuram ; காஞ்சிபுரத்தில் மின்சார வாரிய அலுவலகத்தின் முன்புள்ள அம்பேத்கார் சிலைக்கு மர்ம நபர்கள் காவி துண்டு அணிவித்தால் பெரும் பரபரப்பு