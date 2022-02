தேர்தலில் சீட் கிடைக்காதவர்கள் திட்டத்தான் செய்வார்கள்! பிறகு மாலையா சூடுவார்கள்! TR பாலு ஓபன் டாக்!

Kancheepuram

oi-Arsath Kan

காஞ்சிபுரம்: தேர்தலில் சீட் கிடைக்காதவர்கள் திட்டத்தான் செய்வார்கள் என்றும் பிறகு மாலையா உங்களுக்கு சூடுவார்கள் எனவும் திமுக நிர்வாகிகள் மத்தியில் கிண்டலாக பேசியிருக்கிறார் அக்கட்சியின் பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு எம்.பி.

சீட் கிடைக்காதவர்கள் கல்லால் அடிக்காத வரை சந்தோஷம் என நினைத்துக் கொள்ளுமாறு திமுக மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கும், நிர்வாகிகளுக்கும் பாடம் எடுத்திருக்கிறார் அவர்.

தாமெல்லாம் அடிபட்டு, உதைபட்டு இந்த உயரத்தை அடைந்திருப்பதாக டி.ஆர்.பாலு எம்.பி. தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது பேசினார்.

English summary

TR Balu mp says, Those who do not get seats in the election will angry