டைட் ஜீன்ஸ்..ப்யூட்டி பார்லர்! ராத்திரி வீடியோ சாட்டால் சிதைந்த குடும்பம்! காதல் மனைவியை கொன்ற எபி!

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மூலச்சலில் கணவனே மனைவியை மிகக் கொடூரமாக வெட்டி ஆற்றங்கரையோரம் போட்டுச் சென்ற சம்பவம் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில் மனைவியை கொலை செய்ததற்கான காரணத்தை 11 பக்க கடிதத்தில் அவரது கணவர் குறிப்பிட்டுள்ளது போலீசாரையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.

மிகவும் பரபரப்பான கன்னியாகுமரி மூலச்சல் ஆற்றின் கரையோரத்தில் கடந்த வியாழக்கிழமை டி -ஷர்ட் அணிந்த இளம் பெண் ஒருவரின் உடல் ரத்த சகதியில் கிடப்பதாக காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு நள்ளிரவில் தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து பாதறிபோய் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் ஜீன்ஸ் டீ சர்ட் அணிந்த சுமார் 30 வயது மதிக்கத்தக்க இளம் பெண் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டு இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்து உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அந்த உடலை அனுப்பி வைத்தனர்.

The incident of a husband brutally cutting his wife and throwing her on the river bank in Moolachal, Kanyakumari district caused a lot of shocks, and the reason for killing his wife in an 11-page letter has shocked the police.