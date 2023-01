ராமர் கற்பனையா? விட மாட்டோம்.. திமுக எம்எல்ஏ மன்னிப்பு கேட்கனும்! புது பிரச்சனையோடு வந்த அண்ணாமலை

Kanyakumari

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கன்னியாகுமரி: காங்கிரஸ், திமுக எம்எல்ஏக்கள் ராமாயணம் ராமர் கட்டுகதை எனவும் ராமர் என்பது கற்பனை கதாப்பாத்திரம் என்றும் பேசிய காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக எம்எல்ஏக்கள் இந்து மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தி இருக்கிறார். திமுக தமிழ்நாடு ஆளுநரை வில்லனாக சித்தரித்து வருவதாக அவர் தெரிவித்து உள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருமனையில் வட்டார இந்து சமுதாயம் மற்றும் ஆலய நிர்வாகங்கள் சார்பில் 19 வது ஆண்டு பொங்கல் விழா நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கலந்து கொண்டு குத்துவிளக்கேற்றி நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார்.

முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை, "சட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ், திமுக எம்எல்ஏக்கள் ராமாயணம் என்பது கற்பனை கதை எனவும் ராமர் கட்டுகதை எனவும் கூறி இந்து மக்கள் மனதை புண்படுத்தி உள்ளனர்.

Z பிரிவு பாதுகாப்பு: மத்திய அரசின் இந்த உத்தரவு நெருடலாகத்தான் உள்ளது.. வேறு வழியில்லை.. அண்ணாமலை!

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has insisted that the Congress and DMK MLAs should apologize to the Hindu people for saying that Ramayana Rama is a myth and Rama is a fictional character.