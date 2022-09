கருகும் ‘காக்கி டவுசர்’.. நாள் குறித்த காங்கிரஸ்! பாஜக-RSS மீது அட்டாக்.. டி சர்ட் பதிவுக்கு பதிலடி

Kanyakumari

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கன்னியாகுமரி: ஒற்றுமை நடை பயணத்தை மேற்கொண்டு வரும் காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தியின் டீ சர்ட் விலையை பதிவிட்டு பாஜக விமர்சித்த நிலையில், காக்கி டவுசரி கருகுவதை போன்ற படத்தை வெளியிட்டு காங்கிரஸ் விமர்சித்துள்ளது.

மத்தியில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா அரசின் வகுப்புவாத அரசியலுக்கு எதிராக ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையிலான ஒற்றுமை யாத்திரையை கடந்த புதன்கிழமை தொடங்கி இருக்கிறார் ராகுல் காந்தி.

கன்னியாகுமரி காந்தி மண்டபத்தில் நடக்கத் தொடங்கிய ராகுல் காந்தி நேற்று முந்தினம் கேரள எல்லையில் உள்ள முலகுமூடு கிராமத்திற்கு வந்தடைந்தார். 6 வது நாளான இன்று கேரளாவில் நடை பயணத்தை அவர் மேற்கொண்டுள்ளார்.

English summary

Congress posted a photo of Fired Khaki trouser of RSS in twitter and a text mentioned in that says, 145 days to go. Also congress posted a caption above twitter photo says, "To free the country from shackles of hate and undo the damage done by BJP-RSS. Step by step, we will reach our goal."