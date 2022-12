பீதி கிளப்பும் பிஎஃப் 7.. நாளை முதல் ரேண்டம் சோதனை! 4 விமான நிலையங்களில் கட்டாயம் - அமைச்சர் மா.சு!

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், இத்தாலி மற்றும் ஆசிய நாடுகளான தென்கொரியா ஜப்பான், சீனா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தமிழகத்தில் உள்ள நான்கு சர்வதேச விமான நிலையங்களுக்கு வரும் பயணிகள் நாளை முதல் ரேண்டம் முறையில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் உலகம் முழுவதும் மீண்டும் தலை தூக்கி இருக்கிறது. சீனா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், தென் கொரியா, பிரான்ஸ் இத்தாலி உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் அதிகரித்துள்ளதோடு பரவலானதும் அதிகரித்திருக்கிறது.

சீனாவில் மட்டும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் புதிய பாதிப்புகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து இருக்கிறது. கொரோனாவின் மாறுபட்ட வேரியன்டான ஓமைக்ரான் பிஎஃப் 7 காரணமாக சீனாவில் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரித்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சீனாவை உலுக்கும் கொரோனா..எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு உச்சம்..ஒரே நாளில் 3 கோடி பேருக்கு பாதிப்பு?

English summary

Passengers arriving at the four international airports in Tamil Nadu from America, Europe, Germany, France, Italy and Asian countries like South Korea, Japan and China will be subjected to random screening from tomorrow Tamil Nadu Health Minister Ma. Subramanian said.