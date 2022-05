கைதியால் மதம் மாறியவருக்கு உயரிய பட்டம்.. “இந்தியாவின் முதல் இல்லற புனிதர்”- யார் இந்த தேவசகாயம்?

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: 18ஆம் நூற்றாண்டில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வாழ்ந்த தேவசகாயம் என்பவருக்கு வரும் மே 15-ஆம் தேதி வாட்டிகனில் புனிதர் பட்டம் வழங்கப்பட உள்ளது.

கிறிஸ்தவத்தில் ஈடுபட்டு, மக்களால் பெரிதும் போற்றப்படும் நபர்களுக்கு உலக கத்தோலிக்கர்களின் தலைமையகமான வாட்டிகன், புனிதர் பட்டம் வழங்கி கவுரவிப்பது வழக்கம்.

இந்தியாவிற்கு வந்து பிணியுற்ற மக்களுக்காகப் பணியாற்றிய அன்னை தெரசா, கேரளாவில் கன்னியாஸ்திரியாக இருந்த அல்போன்சம்மாள் ஆகியோருக்கு ஏற்கனவே புனிதர் பட்டம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Devasahayam, a Hindu man who converted to Christianity in the 18th century, will become the first Indian layman to be conferred sainthood.