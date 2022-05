நாகர்கோவில் மாநகராட்சி: "கலைஞர்" வேண்டாம்.. "கலைவாணர்" இருக்கட்டும்.. எதிர்ப்பால் பின்வாங்கிய அரசு

Kanyakumari

நாகர்கோவில் : நாகர்கோவில் மாநகராட்சி அலுவலகத்துக்கு கட்டப்பட்ட புதிய கட்டடத்திற்கு கருணாநிதியின் பெயரைச் சூட்டுவதற்கு எதிர்ப்புக்குரல்கள் எழுந்த நிலையில், பழைய பெயரே தொடரும் என அரசு அறிவித்துள்ளது.

கலைவாணர் பெயரில் இருந்த பழமையான கட்டடத்தை இடித்துவிட்டு மாநகராட்சி சார்பில் புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டது. அதற்கு முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் பெயரைச் சூட்ட மாநகராட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

அதற்கு எதிர்ப்புகள் எழுந்த நிலையில், அரசின்‌ அனுமதி பெற்ற பின்னரே பெயரிடுவது மற்றும்‌ பெயர்‌ மாற்றம்‌ குறித்த தீர்மானங்கள்‌ சம்பந்தப்பட்ட மாமன்றங்களின்‌ ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்பட வேண்டும்‌ என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

