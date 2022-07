எங்களுக்கு இதான் வேலையா? - மின்வாரிய பொறியாளர் அலட்சியம்.. தீயாகப் பரவும் ஆடியோ!.. ஏற்கனவே சம்பவம்?

Kanyakumari

oi-Vignesh Selvaraj

கன்னியாகுமரி : குமரி மாவட்டம் களியக்காவிளையில் மின் கம்பி அறுந்து கிடப்பதாக தகவல் கூறிய நபரிடம் மின்வாரிய அலுவலக பொறியாளர் அலட்சியமாக பதில் கூறும் ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீயாகப் பரவி வருகிறது.

தங்கள் பகுதியில் மின் கம்பி அறுந்து விழுந்து ஆபத்தான முறையில் கிடப்பதாக போனில் தொடர்பு கொண்டு புகார் அளித்த நபரிடம் மின் வாரிய பணியாளர் ஒருமையில் பேசியுள்ளார்.

புகார் அளித்த நபரிடம் அலட்சியமாக பதில் அளிக்கும் மின் வாரிய பொறியாளர் தொடர்பான உரையாடல் ஆடியோ வாட்ஸ்-அப் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகிறது.

இது மோசடி! ஏமாறாதீங்க.. மின் இணைப்பு தொடர்பான மெசெஜ் பற்றி சென்னை கமிஷனர் சங்கர் ஜிவால் அட்வைஸ்!

English summary

Audio of Electricy board engineer indifferently responding to the person who reported that the power line was down in Kaliyakkavilai of Kumari district is spreading wildly on social media.