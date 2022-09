பயாலஜி இல்லை.. 'பலான பாடம்..' ஆசிரியர் சேட்டை.. ஷாக்கான மாணவிகள்! போக்சோவில் கைது செய்த குமரி போலீஸ்

Kanyakumari

oi-Mohan S

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்டம், இரணியல் அரசு மேல் நிலைப்பள்ளியில், வகுப்பறையில் ஆபாசமாக பாடம் நடத்தியதாக எழுந்த புகாரின் பேரில், பள்ளி ஆசிரியர் மீது போக்சோ உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆசானாக இருந்து அவர்களுக்கு நல்வழிகளை எடுத்துக் கூற வேண்டிய ஒரு சில ஆசிரியர்கள், வேலியே பயிரை மேய்ந்த கதையாக, பள்ளி மற்றும் கல்லூ மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லைகள் கொடுத்து வருகின்றனர். இப்படிப்பட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வரும்போதிலும், இதுபோன்ற விரும்பதகாத சம்பவங்கள் அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாய் நடைபெற்றுதான் வருகின்றன. அப்படியொரு சம்பவம், இரணியல் அரசுப் பள்ளியில் அரங்கேறியுள்ளது.

மாணவர்களை வெளியே அனுப்பிவிட்டு.. மாணவிகளுக்கு ஆபாச பாடம்! ஆசிரியருக்கு எதிராக திரண்டு வந்த பெற்றோர்

English summary

A school teacher has been arrested under the POCSO act at Kanyakumari Eraniel government school, following a complaint of obscenity teaching in the classroom.