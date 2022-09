ராகுலின் பாரத் ஜோடோ யாத்ரா! பட்டு போல் பளபளக்கும் சாலைகள்! குமரியில் குவியும் கதர்ச்சட்டையினர்!

Kanyakumari

oi-Arsath Kan

கன்னியாகுமரி: வரும் செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி முதல் 10 ஆம் தேதி வரை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ராகுல் காந்தி நடைபயணம் செல்லவுள்ளதால் சாலைகள் அனைத்தும் புதுப் பொலிவு பெற்று வருகின்றன.

ராகுல் காந்தியுடன் ஆயிரக்கணக்கான காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் அணி திரண்டு இந்தப் பயணத்தில் பங்கேற்கவுள்ளதால் குமரி மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் சாலைகள் செப்பனிப்பட்டு வருகின்றன.

இதனிடையே கடந்த 10 நாட்களுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து கன்னியாகுமரியிலேயே முகாமிட்டு ராகுல் காந்தியின் பாரத் ஜோடோ யாத்ராவுக்கான முன்னேற்பாடுகளை கவனித்து வருகிறார் விஜய் வசந்த் எம்.பி.

நாங்க தான் இனிமே எல்லாம்! ராஜேந்திர பாலாஜியை கடுப்பாக்கிய ஓபிஎஸ் டீம்! விறுவிறு விருதுநகர் அதிமுக!

English summary

Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra: From 7th to 10th September in Kanyakumari district, all the roads are getting a new shine as Rahul Gandhi is going on a Bharat Jodo Yatra.