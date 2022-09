ராகுல் காந்தி நடைபயணம் - மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சமூக புரட்சி - கே.எஸ் அழகிரி

Kanyakumari

oi-Mohan S

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரையில் ராகுல்காந்தி மேற்கொள்ளும் நடைபயணம், நாட்டில் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சமூக புரட்சிப் பயணம் என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்

கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை 3,500 கிலோ மீட்டர் நடைபயணத்தை, வரும் 7-ம் தேதி காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தொடங்க உள்ளார். இதுகுறித்து ஆலோசனை கூட்டம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் இன்று நடைபெற்றது. தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி, அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர்கள், நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

பின்னர் கே.எஸ்.அழகிரி செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது பேசியவதாவது: மத்திய நிதி அமைச்சர், ஒரு மாநிலத்திற்கு சென்று ஒரு மாவட்ட ஆட்சியரை நேருக்கு நேர் மிரட்டுவது என்பது மரபு அல்ல. அதற்கு அவருக்கு உரிமையும் இல்லை. இதில் முதலமைச்சர் பதில் சொல்லியிருந்தால் பிரச்சனை வேறு மாதிரி திரும்பியிருக்கும்.

English summary

Tamil Nadu Congress President K.S. Alagiri has said that Rahul Gandhi walk from Kanyakumari to Kashmir is a social revolutionary journey that will bring about social change in the country.