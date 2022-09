எந்த ஸ்டார் ஹோட்டலும் இல்லை.. கல்லூரியில் தங்கிய ராகுல் காந்தி.. செலவைக் குறைத்த காங்கிரஸ்.. ஏன்?

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரையிலான நீண்ட நடைபயணத்தை நேற்று தொடங்கிய ராகுல் காந்தி, நேற்று இரவு அகஸ்தீஸ்வரத்தில் உள்ள கல்லூரி ஒன்றில் தங்கினார்.

இன்று இரவு கோட்டாரில் தங்குகிறார் ராகுல் காந்தி. ராகுல் காந்தி இந்த நடை பயணத்தின்போது எந்த நட்சத்திர விடுதியிலும் தங்கப்போவதில்லை.

மிகவும் எளிமையான நடைபயணமாகவே இதனை மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளனர். ராகுல் காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் கேரவனாக வடிவமைக்கப்பட்ட கண்டெய்னர்களிலேயே தங்குகின்றனர்.

English summary

Rahul Gandhi, who started Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir yesterday, stayed in Vivekanandha college last night. Rahul Gandhi will not stay in any star hotel during this 150-day walk.