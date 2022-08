Karur

oi-Mani Singh S

கரூர்: செம போதையில் கிணற்றில் கல்லை தூக்கிப் போட்டு விட்டு தான் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டது போல் நாடகமாடி காவல்துறையினர், தீயணைப்பு துறையினர், மனைவி, உறவினர்களை அலைக்கழித்த குடிபோதை ஆசாமியால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

பாடி கிடக்கு பாடி கிடக்கு.. பதறியடித்து கிணற்றில் தேடிய போலீசார்..அப்புறம் நடந்ததுதான் ட்விஸ்ட்!

கரூர் மாவட்டம் கடவூர் தாலுகா பகுதியினை சேர்ந்தவர் ராஜாமணி. இவரது மனைவி சித்ரா. ராஜாமணி அடிக்கடி குடித்துவிட்டு மதுபோதையில் சுற்றித்திரிவதாக தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், சம்பவத்தன்று இரவும் அவர் குடித்து விட்டு வந்ததாக தெரிகிறது. இதனால் கணவன் மனைவி இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

There has been a lot of commotion due to a man with actor Senthil, as he throwing a stone into the well and made confusion to Natakadi police, fire department, wife and relatives.