இப்படி பண்ணீட்டீங்களே..உள்ளடி வேலையால் கண்ணீர் மல்க வெளியேறிய “தோழர்”..முன்மொழியக் கூட யாரும் வரலையே

கரூர் : கரூர் மாவட்டம் புலியூர் பேரூராட்சி தலைவர் பதவி திமுக கூட்டணிக் கட்சியான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஒதுக்கி இருந்த நிலையில் அவரை முன்மொழிய கூட திமுகவினர் முன்வராத நிலையில் திமுக பெண் கவுன்சிலர் ஒருவரே பேரூராட்சி தலைவராக தேர்ந்தெடுத்ததால், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வார்டு உறுப்பினர் கண்ணீர் மல்க பேரூராட்சியில் இருந்து வெளியேறினார்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் பெருவெற்றி பெற்றன. எதிர்க்கட்சியான அதிமுக ஒரு மாநகராட்சியை கூட கைப்பற்ற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது.

தமிழகத்திலுள்ள 21 மாநகராட்சிகளையும் திமுகவே கைப்பற்றிய நிலையில், நகராட்சி பேரூராட்சிகளிலும் அதிக இடங்களில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களே வெற்றிக்கொடி நாட்டினர்.

Communist Party ward member walked out with tears due to dmk woman councillor was elected as the municipal chairman of Puliyur in the Karur district.