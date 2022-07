மானத்தை பற்றி கவலைப்படாத மனிதர்கள் விமர்சனங்களை மதிக்க மாட்டேன்: கரூர் கூட்டத்தில் ஸ்டாலின் விளாசல்

Karur

oi-Yogeshwaran Moorthi

கரூர்: திமுக ஆட்சி பற்றிய மானத்தைப் பற்றி கவலைப்படாத மனிதர்கள் வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்களைப் பற்றி மதிக்க விரும்பவில்லை. என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

கரூர் திருமாநிலையூரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் பிரமாண்ட அரசு விழாவில் 80 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார். இதனைத்தொடர்ந்து புதிய திட்ட பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, முடிவுற்ற பணிகளை துவக்கி வைத்து, 80,555 பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குகிறார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, திமுக எம்எல்ஏ-க்கள், திமுக மூத்த நிர்வாகிகள் என ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பொதுவாக ஆட்சிக்கு வந்தால் குறைந்ததது 6 மாதம் துறைகளை பற்றி தெரிந்துகொள்ள தேவைப்படும். ஆனால் திமுக ஆட்சியமைத்த முதல் நாள் முதல் கால அவகாசம் எடுத்துக் கொள்ளாமல் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. குறுகிய காலத்தில் ஒரு லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று அடிக்கல் நாட்டப்படும் திட்டங்களுக்கு நானே மீண்டும் வந்து தொடங்கி வைப்பேன். மக்களின் வரவேற்பு மூலம் திமுக ஆட்சி பற்றி அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. அதனால் தான் அக்கப்போர் செய்யும் அரைவேக்காடு விமர்சனங்களை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. மானத்தைப் பற்றி கவலைப்படாத மனிதர்கள் வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்களைப் பற்றி மதிக்க விரும்பவில்லை.

English summary

People who do not care about the dignity of the DMK regime do not want to respect the criticisms that can be made. Chief Minister M. K. Stalin has criticized that.