எனக்கு சொந்த வீடு கூட கிடையாது.. இது பழிவாங்கும் செயல்.. சட்டப்படி சந்திப்பேன் - எம் ஆர்.விஜயபாஸ்கர்

கரூர்: அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக தனக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் சோதனை நடைபெற்றது என்று முன்னாள் அமைச்சர் எம் ஆர். விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார். இதனை சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வேன் என்றும் அவர் கூறினார்.

அ.தி.மு.க கரூர் மாவட்டச் செயலாளராகவும், கடந்த அ.தி.மு.க ஆட்சியில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராகவும் இருந்த எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புதுறை போலீஸார் நேற்று முன்தினம் அதிரடி சோதனை நடத்தினார்கள்.

வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்துகள் வாங்கிக் குவித்ததாக கூறி எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கருக்கு சொந்தமான இடங்கள், வீடு, உறவினர்கள் வீடுகள், ஆதரவாளர்கள் வீடுகள், அலுவலகம், தொழில் நிறுவனங்கள் என 26 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸார் சோதனை நடத்தினார்கள்.

English summary

former minister m.r.Vijayabaskar said As a political retaliation, the anti-corruption police raided his own premises; We are ready to face any cases legally