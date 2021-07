கரூர் மக்களுக்கு வரப்போகுது சூப்பர் அறிவிப்பு.. அமைச்சரே வெளியிட்ட தகவல்.. ஸ்டாலின் விரைவில் அறிவிக்கிறார்?

Karur

oi-Velmurugan P

கரூர்: கரூர் நகரில் கொசுவலை பேருந்து கட்டும் தொழில் வீட்டு உபயோக ஜவுளி உற்பத்தி ஆகியவை சிறந்து விளங்குவதால் கரூர் நகராட்சி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தக் கோரி முதல்வரிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்து முதல்வர் விரைவில் அறிவிப்பு வெளியிடுவார் என கரூரில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் மொத்தம் 121 நகராட்சிகள் உள்ளன. இதில் மிகவும் பழமையான மற்றும் அதிக வருவாய் தரும் நகராட்சிகளில் முக்கியமானது கரூர். நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த நகராட்சிகளில் கரூர் நகராட்சியும் ஒன்று. கடந்த 1874-ம் ஆண்டு நவம்பர் 1-ம் தேதி கரூர் நகராட்சி உருவானது.

அதிகப்படியான தொழிற்சாலைகள், மக்கள் தொகை பெருக்கம், வருவாய் அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் கரூர் பெருநகராட்சி (அ) சிறப்பு நிலை நகராட்சி என்ற அந்தஸ்தை 1988லேயே பெற்றுவிட்டது. கடந்த 2001-ம் ஆண்டு மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி 76,328 பேர் வசித்தனர்.

English summary

Electricity Minister Senthil Balaji has said that a request has been made to the Chief Minister to upgrade Karur to a municipal corporation as the mosquito netting industry in Karur is making good use of the home textile industry.