4 லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயித்தேன்! அதுவும் இரட்டை இலை சின்னத்தில்..? என்ன ஆச்சு ஜோதிமணிக்கு?

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் :கரூர் பாராளுமன்ற தொகுதி பொதுமக்களிடம் சீமான் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும், சீமான் போன்ற ஆபாச வக்கிர எண்ணம் கொண்ட அரசியல்வாதிகளை தொடர்ந்து தோலுரிக்கும் பணியை செய்வோம் என பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி, பேச்சின் இடையே தான் இரட்டை இலை சின்னத்தில் நின்று ஜெயித்தாக கூறியதால் நிர்வாகிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

4 லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயித்தேன்! அதுவும் இரட்டை இலை சின்னத்தில் - ஜோதிமணி

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சிறையில் இருந்த பேரறிவாளனை உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்து நிலையில் திமுக, அதிமுக, மதிமுக, நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளன.

லோக்சபா தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயார்..காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புத்துயிர் ஊட்ட 3 குழுக்கள் அமைத்த சோனியா

ஆனால் பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் முக்கியத் தலைவர்களுக்கும் கடுமையான மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது.

English summary

Officials were shocked when Congress MP Jyoti Mani, who had said that Seeman should apologize to the public in the Karur parliamentary constituency and continue to skin obscene politicians like Seeman, stood in the double-leaf symbol between the speeches and claimed victory.