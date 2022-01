மொத்தமாய் புறக்கணிப்பட்ட பட்டியலின மக்கள்.. பள்ளபட்டி நகராட்சியில் பரபரப்பு புகார்.. பின்னணி என்ன?

Karur

கரூர் : கரூர் மாவட்டம் பள்ளப்பட்டி நகராட்சியில் உள்ள 27 வார்டுகளில் ஒரு வார்டு கூட பட்டியலின மக்களுக்கு ஒதுக்கப்படாத நிலையில் பட்டியலின மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் 21 மாநகராட்சி, 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சி பகுதிகளில் வார்டு உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தல் பிப்ரவரி மாதம் 19ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. பெரும்பாலான இடங்களில் பெண்களுக்கும் பட்டியலின மக்களுக்கும் உரிய பிரநிதித்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது.

It has come as a great shock that not a single ward out of the 27 wards in Pallappatti municipality of Karur district has been allotted to the downtrodden.