இந்த மூட்டைய வச்சுகிட்டு பைக் குடுங்க! 8 மூட்டை 10 ரூபாய் காயின்கள்..ஊழியர்களை தெறிக்க விட்ட ராஜீவ்!

Krishnagiri

oi-Rajkumar R

கிருஷ்ணகிரி : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே இருசக்கர வாகனம் வாங்குவதற்காக 10 ரூபாய் நாணயங்களை 8 பைகளில் கட்டிக்கொண்டு இருசக்கர வாகன ஷோரூமிற்கு வந்த இளைஞர் குறித்த செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் விவாதப் பொருளாக மாறி இருக்கிறது.

ஓசூர் அருகே கெலமங்கலத்தை சேர்ந்த ராஜீவ் , அப்பகுதியிலுள்ள தனியார் நர்சிங் ஹோமில் நிர்வாக இயக்குனராக உள்ளார். இவர் நீண்ட நாட்களாக புதுமையான அதிக திறன் கொண்ட பைக்கை வாங்க விரும்பினார்.

இந்த நிலையில், தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள 10 ரூபாய் நாணயங்களை பெரும்பாலான கடைகள், ஓட்டல்கள், டீ கடைகள் பேருந்துகளில் வாங்க மறுக்கின்றனர். இதனால் பலரும் கடும் அவதியடைந்து வருவதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளது.

English summary

News of a youth who came to a two-wheeler showroom with 8 bags of 10 rupees coins to buy a two-wheeler near Hosur in Krishnagiri district has become a topic of discussion on social media.