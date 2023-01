இடைத்தேர்தலே தேவையற்ற ஒன்று.. ஒரு எம்எல்ஏ-வால் அரசியல் மாற்றம் வருமா? அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி!

இடைத்தேர்தலில் என்பது தேவையற்ற ஒன்று என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்

கிருஷ்ணகிரி: சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை இழக்கும் சூழலில் வராவிட்டால், இடைத்தேர்தல் என்பது தேவையற்றது என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். இந்த ஒரு எம்எல்ஏ-வால் எந்த அரசியல் மாற்றமும் வரப்போவதில்லை என்று கூறிய அன்புமணி ராமதாஸ், இடைத்தேர்தல் காரணமாக அமைச்சர்களின் நேரம் வீணடிக்கப்படுவதாக விமர்சித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலால் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக கூட்டணி சார்பாக மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கே ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, அக்கட்சியின் வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தக்கட்ட பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

அதேபோல் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் தேமுதிக தனித்துப் போட்டியிடுவதாக கூறியதோடு, வேட்பாளரையும் களமிறக்கியுள்ளது. அதேபோல் அமமுக தரப்பில் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இதுமட்டுமல்லாமல் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் இன்று மாலை அறிவிக்கப்பட உள்ளார்.

English summary

PMK leader Anbumani Ramadoss has said that by-elections are unnecessary if they do not lose their majority in the assembly.