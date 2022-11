இந்த பாம்புதான் கடிச்சிடுச்சு.. கவரில் போட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்த போதை ஆசாமி.. பரபரத்த கிருஷ்ணகிரி

Krishnagiri

oi-Mani Singh S

கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரியில் தன்னை கடித்த பாம்பை பிளாஸ்டிக் கவர் ஒன்றில் போட்டுக்கொண்டு காவல் நிலையத்திற்கு வந்த போதை ஆசாமியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக அந்த நபரை மருத்துவமனைக்கு போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர்.

மது குடித்து விட்டு போதை ஆசாமிகள் செய்யும் சாகசங்கள் அவ்வப்போது முகம் சுழிக்க வகையிலும் சிரிப்பையும் ஒரே சேர வரவைப்பதாக அமைந்து விடுகிறது.

போதையில், வருகிறவர் போகிறவர் என அனைவரையும் வம்புக்கு இழுத்து வாங்கி கட்டிக்கொள்வது, சாலையில் படுத்து தூங்குவது.. ஓடுகிற பஸ்சை குறுக்கே சென்று மறிப்பது என போதையில் மதுப்பிரியர்கள் செய்யும் அழிச்சாட்டியங்கள் அளவே இல்லாதது.

அக்கா..ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு புடவையாம்! கடைகாரர்களை தெறிக்க விட்ட தாய்க்குலம்! கிறுகிறுத்த கிருஷ்ணகிரி!

English summary

In Krishnagiri, a drug addict came to the police station with the snake that had bitten him in a plastic cover. The police immediately sent the man to the hospital.