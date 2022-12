வீட்டுக்கு ஒன்னு..வேலையில் ஒன்னு! இரட்டை வால் குருவி வேடியம்மாள்! வாட்ஸ் அப்பில் கணவன் செய்த சம்பவம்

Krishnagiri

கிருஷ்ணகிரி : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அருகே திருமணமான பெண் கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றொரு கிராம நிர்வாக அலுவலருடன் தாலி கட்டி குடும்பம் நடத்திய புகைப்படங்களை அவரது கணவரை வாட்ஸ் அப்பில் பரப்பி உள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

திருமணம் தாண்டிய உறவுகளால் பல்வேறு சமூக சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது. நாள்தோறும் செய்திகளில் இது போன்ற கள்ளக்காதல் விவகாரங்களால் கொலை உள்ளிட்ட கொடூர சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகிறது.

கணவனுக்கு மனைவியையோ அல்லது மனைவிக்கு கணவனையோ பிடிக்கவில்லை என்றால் மனமொத்து இருவரும் பிரிந்து தங்களுக்கு பிடித்த வாழ்க்கையை வாழலாம். இதனால் எந்த பிரச்சனையும் வருங்காலத்தில் வரப்போவதில்லை.

English summary

The incident of a married woman village administration officer near Bochampalli in Krishnagiri district who shared the photos of her husband with another village administration officer by tying a thali as a family has created a lot of waves.