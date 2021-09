'கடைசியில் இப்படி பேசிட்டியேடா'...மூத்த மகன் பேச்சால் மனமுடைந்த தம்பதி தற்கொலை.!

Krishnagiri

oi-Rayar A

கிருஷ்ணகிரி: மூத்த மகன் கடுமையாக பேசியதால் மனமுடைந்த தம்பதி விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டனர். நெஞ்சை உருக்கும் இந்த சோக சம்பவம் பின்வருமாறு:-

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அடுத்த கீழ்குப்பம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முருகேசன். இவரது மனைவி சாந்தாமணி. இவர்களுக்கு ரவீந்தரன் (28) சூர்யா (26) என இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். விவசாயியான முருகேசன், மூத்த மகன் ரவீந்தரனுக்கு வரன் பார்த்து வந்துள்ளார். ஆனால் பல இடங்களில் தேடியும் அவருக்கு பொருத்தமான மணமகள் கிடைக்கவில்லை

English summary

The couple committed suicide by drinking poison after their eldest son spoke harshly in tamilnadu The couple committed suicide by drinking poison after their eldest son spoke harshly. Police have registered a case and are investigating